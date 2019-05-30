شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليابانى:التعاون بين مصر واليابان نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماساكى نوكى، السفير اليابانى لدى القاهرة، أن مشروع المدارس اليابانية، يعد رمزاً من رموز التعاون الوثيق مع مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت ادخال نظام التعليم اليابانى إلى نظامها التعليمى، فى ظل القيادة الحكيمة والقوية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وأوضح نوكى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن اليابان، لن تدخر جهداً فى تقديم المساعدة لمصر فى مجال التعليم، وستواصل اليابان التعاون مع مصر بخطى ثابتة فى مشروع المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن عام 2019 هو عام التعليم فى مصر وهو عام هام للبلدين فى مصر واليابان، حيث إن مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقى، كما تعتزم اليابان استضافة قمتين وهم اجتماعات مجموعة العشرين فى شهر يونيو ومؤتمر التيكاد السابع لتنمية إفريقيا فى شهر أغسطس، موضحا أن التعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم هو نموذج يحتدى به فى الشرق الأوسط وإفريقيا.