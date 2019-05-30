شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تخاطب "السويس للأكياس" بتحديد جدول لإنهاء إجراءات الشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، مخاطبة شركة السويس للأكياس، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب موقع من الممثل القانونى للشركة، وعلى أن يتم الانتهاء من جميع إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية بحد أقصى 31 يوليو المقبل.

واشترطت اللجنة، أن تلتزم شركة السويس للأكياس، بشراء الأسهم حرة التداول بسعر لا يقل عن السعر المحدد بدراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة أو بسعر عرض الشراء المنفذ بالبورصة المصرية بتاريخ 2 أغسطس الماضى، أيهما أعلى.