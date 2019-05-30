شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات على رأسها السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.38% رابحاً 21.65 نقطة ليغلق عند مستوى 5731.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.59% رابحاً 36.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6242.24 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4736.58 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 91.7 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتى عبر 5580 صفقة.

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وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.42%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.03%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%.

وجاء سهم "المنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.67%، تلاه المعدات بنسبة 9.17%، ثم شارقة بنسبة 8.01%، فيما تصدر سهم "السورية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.11% ثم التعمير بنسبة 9.83%، ثم سنرجى بنسبة 9.47%.