شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة شركات المتحدة "HO" الدكتور حسام عمر تقيم حفل إفطارها السنوى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في جو عائلي بهيج علي ضفاف نيل القاهرة، أقامت مجموعة شركات "HO" الدكتور حسام عمر حفل إفطارها السنوي للعاملين بالمجموعة، في أحد المراكب السياحية علي نيل القاهرة، بحضور قيادات المجموعة وعلي رأسهم محمد جلال المدير التنفيذي للمجموعة، وليد البسنلي مدير القطاع المالي، والدكتور هاني فكري مدير القطاع التجاري، وصلاح حسيب مدير قطاع الموارد البشرية، وياسر كمال مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجموعة.

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