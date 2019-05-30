شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد بريقه لصالح الدولار الأمريكي ! والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس على وشك تكبد ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وبعدما فقد المعدن الأصفر بريقه كأفضل استثمار بديل لصالح العملة الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,275.75$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,280.09$،وسجلت أعلى مستوي 1,280.35$ ، وأدنى مستوي 1,275.03$.

استقرت أسعار الذهب دون أي تغيير يذكر فى ختام تعاملات يوم الأربعاء ، بعدما فقدت نسبة 0.5% فى اليوم السابق بعد بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأقل من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من أعلى مستوى فى عامين عند 98.23 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء الإيجابي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، وهو ما لا يصب فى صالح أسعار الذهب!

ويضغط على أسعار الذهب أيضا ضعف مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كأفضل استثمار بديل فى أوقات ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ، حيث فقد المعدن الأصفر بريقه فى هذا الأمر لصالح الدولار الأمريكي.

حيث يركز المستثمرين حاليا على شراء العملة الأمريكية وسط تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وتنامي المخاوف فى أوروبا حيال ديون إيطاليا ،واحتمالات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.