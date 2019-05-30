شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتعافي من أدنى مستوى فى شهرين بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس ليتعافي الخام الأمريكي من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بدعم من انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 07:30بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 59.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.09$،وسجل أعلى مستوي 59.68$ ،وأدنى مستوي 58.81$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 69.70$ للبرميل من مستوي الافتتاح 69.59$ ،وسجل أعلى مستوي 69.94$ ،وأدنى مستوي 69.25$.

استقر الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس دون أي تغيير يذكر ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى شهرين عند 56.88$ للبرميل ، بينما فقدت عقود برنت نسبة 0.7% فى أول خسارة خلال أربعة أيام.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 24 أيار/مايو ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ونصف ، متجاوزا توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 1.4 مليون برميل.

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وعلى حسب هذا البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 474 مليون برميل ، متخليا عن أعلى مستوي منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، فى علامة على تحسن الطلب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 0.9 مليون برميل.

من ناحية أخرى ، أظهرت بيانات أولية فى سوق النفط أن صادرات الخام الإيراني انخفضت إلى أقل من النصف خلال أيار/مايو إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا ، وذلك بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.

يتوقع معظم خبراء الطاقة قيام تحالف "أوبك بلس" خلال اجتماع الشهر المقبل بتمديد اتفاق خفض المعروض العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا لفترة زمنية جديدة يرجح أن تكون حتى نهاية هذا العام.

وحققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بحوالي 30% منذ مطلع هذا العام ، مع بدء التحالف فى تنفيذ تخفيضات الإنتاج ،والمحدد أن تنتهي فى حزيران/يونيو المقبل.