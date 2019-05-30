شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع والسوق الرقمية تسجل الأعلى منذ يوليو 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى عام ، يأتي هذا الارتفاع مع تحرك السوق الرقمية إيجابيا فى الوقت الحالي ،وهو ما دفع القيمة الإجمالية للعملات الافتراضية لأعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2018.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:45بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,710$ بارتفاع قدره 47$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 8,663$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,784$ ، وأدنى سعر عند 8,553$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 8,939$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 5 مليار$ إلى إجمالي 280 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أواخر تموز/يوليو 2018 ، مع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق بقيادة الايثريوم.

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قفز الايثريوم بأكثر من 5% مسجلا أعلى مستوى فى ثمانية أشهر ، مع تسارع الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

ومع زيادة الطلب على الايثريوم تراجعت نسبة هيمنة البتكوين على التعاملات بالسوق الرقمية إلى حدود 55% ،والتي تعد أدنى نسبة منذ أوائل الشهر الجاري ، فى علامة على استمرار ضعف الطلب حاليا على أكبر عملة رقمية فى العالم.

يعتقد المسؤول التجاري لمدفوعات العملة المشفرة BitPay"" أن البتكوين سترتفع فقط بقيادة المصالح التجارية وحالات الاستخدام الفعلي للعملات المشفرة حول العالم.

وفى نفس الإطار يدعي تقرير صادر عن مركز أبحاث الولايات المتحدة "خدمة أبحاث الكونغرس" أن العملات الرقمية تستخدم حاليا لأغراض الاستثمار فقط وليس كأموال حقيقية.

من ناحية أخرى ،حذر "ينس ويدمان" محافظ المركزي الألماني ورئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية ،من أن تبني العملات المشفرة يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي خلال الأزمة.