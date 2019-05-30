شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن انخفاض مخزونات الخام بأكثر من 5 ملايين برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات اولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط انخفضت في الولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، متجاوزا توقعات بانخفاضها بحوالي 1.4 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مخزون البنزين في أمريكا بـ2.7 مليون برميل بينما تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 2.1 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وسوف تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً، وهي بيانات تؤثر في تحركات أسعار النفط.