اليورو يقبع قرب أدنى مستوى فى عامين بفعل مخاوف الصدام بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن نطاق محدود من التعاملات قرب أدنى مستوى فى عامين مقابل الدولار الأمريكي ، بعد موجة من الخسائر على مدار الثلاثة أيام الماضية ، بفعل مخاوف الصدام المتوقع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بعد تدهور الأوضاع المالية فى ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا.
يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1.1131$ من سعر الافتتاح 1.1130$ بعد تسجيله أعلى سعر 1.1143$ ، و أدنى سعر 1.1124$.
فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالتزامن مع تصاعد التوترات حول الديون وعجز الميزانية فى إيطاليا.
سجل اليورو الخميس الماضي أدنى مستوى فى عامين مقابل الدولار عند 1.1107$ ، مع استمرار المخاوف حول ضعف الأنشطة الاقتصادية فى أوروبا.
طلبت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء من الحكومة الإيطالية شرح أسباب تدهور الأوضاع المالية العامة فى البلاد ، فى خطوة تمهد الطريق لصدام سياسي وقانوني محتمل بين بروكسيل وروما.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إن المفوضية الأوروبية قد تغرم إيطاليا 3 مليار يورو لكسرها قواعد الديون والعجز فى الاتحاد الأوروبي.
تأتي تلك التصريحات بعد أنباء عن اتخاذ المفوضية الأوروبية خطوات تأديبية ضد إيطاليا فى 5 حزيران/يونيو المقبل ،بسبب ارتفاع مستويات الديون ،واتساع العجز بالميزانية ، على خلاف ما تم الاتفاق عليه سابقا.
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