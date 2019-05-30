شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو الجاري، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وذلك وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1137 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1131 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 1.1143.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، والكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 72.0$ مليار مقابل 71.4$ مليار في آذار/مارس.

وأيضا بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا في النادي الاقتصادي في نيويورك.