شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.09% لتتداول حالياً عند 1,282.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,285.10$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 98.12 مقارنة بالافتتاحية عند 98.13.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، والكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 72.0$ مليار مقابل 71.4$ مليار في آذار/مارس.

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وأيضا بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا في النادي الاقتصادي في نيويورك.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تحذر بكين لواشنطون من عدم تقليل قدرتها على حماية مصالحها وفقاً لمقال في صحيفة الشعب اليومية التي تعد الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصينية الحاكم، "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الجانب الصيني على حماية حقوقه ومصالحه التنموية.. لا تقل أننا لم تحذرك!"، وجاء ذلك عقب ساعات من تطرق الصحافة الصينية لكون بكين قد تستخدم المعادن النادرة للأرض للرد على واشنطون.

ونود الإشارة، لكون المعادن النادرة للأرض التي تهيمن الصين على إنتاجها تعد مكوناً هاماً للصناعات والتكنولوجيا بالإضافة للصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد جاءت تلك الردود من قبل بكين عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "ليس مستعداً بعد" لعقد اتفاق تجاري لبلاده مع الصين، الأمر الذي عزز من فرص تصعيد الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم ويثقل تباعاً على آفاق وتيرة النمو العالمي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع الجاري لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة والصين مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أعلن وزارة المالية الروسية الأسبوع الماضي عن كون إنتاج روسيا (ثالث أكبر منتج للذهب عالمياً) من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن متري مقارنة بنحو 51.61 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، وسط أفادت الوزارة بأن الإنتاج خلال الربع الأول الماضي تضمن 45.95 طن متري من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة بنحو 39.78 في الربع الأول من العام السابق.