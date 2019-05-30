شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى له منذ 17 من أيار/مايو،حينما اختبر الأدنى لها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 0.6921 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6918، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6929، بينما حقق الأدنى له عند 0.6916.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 4.7% مقابل 13.4% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 24.2% مقابل 25.4%، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 22.4%.

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وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص والتي أوضحت تراجعاً 1.7% مقابل ارتفاع 1.3% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص النمو إلى 0.5%، ويأتي ذلك على أعتاب الكشف عن بيانات أخرى لسوق الإسكان من قبل جمعية صناعة الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، والكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 72.0$ مليار مقابل 71.4$ مليار في آذار/مارس.

وأيضا بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا في النادي الاقتصادي في نيويورك.