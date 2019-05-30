شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 14 من أيار/مايو الجاري أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.59، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.73، بينما حقق الأدنى له عند 109.48.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس اتساع أكبر اقتصاد في العالم 3.1% خلال الربع الأول مقارنة بالقراءة الأولية السابقة التي أشارت لنمو 3.2%، بينما قد توضح القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من أيار/مايو والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 216 ألف طلب مقابل 211 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، والكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 72.0$ مليار مقابل 71.4$ مليار في آذار/مارس.

وأيضا بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.1% في آذار/مارس، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.9% مقابل 3.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاردا في النادي الاقتصادي في نيويورك.