شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفع العملة الرقمية اللايتكوين للجلسة الثانية على التوالي بقرابة الاثنان بالمائة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بقرابة اثنان بالمائة أو بأكثر من 2.1$ اليوم الخميس لنشهد ارتفاعها للأعلى لها منذ 27 من أيار/مايو الجاري حينما اختبرت الأعلى لها منذ السابع من حزيران/يونيو الماضي في مطلع هذا الأسبوع عند مستويات 122.16$ في ظلال استعادة العملات الرقمية اهتمام المستثمرين خلال العام الجاري بعد أن تكبدت العام الماضي خسائر موسعة في أعقاب أفضل أداء سنوي لها في عام 2017.

وفي تمام الساعة 05:44 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.86% إلى مستويات 117.35$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 115.16$ بعد أن حققت الأعلى لها منذ مطلع هذا الأسبوع عند 119.00$، بينما حققت الأدنى لها عند 113.23$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 7.3$ مليار.

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هذا تحقق اللايتكوين حالياً مكاسب بقرابة 4% خلال الأسبوع الجاري وتعكس مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي، لتعد بصدد أطول مكاسب أسبوعية لها في عام، كما توضح حالياً مكاسب شهرية بنحو 60% وتعد بصدد أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وأظهرت آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق.

كما تعد العملة الرقمية المشفرة بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين، ويأتي ذلك مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية مع مطلع هذا العام وبالأخص وسط خسائر البورصات العالمية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة وتسعير الأسواق للحرب تجارية بين واشنطون وبكين.