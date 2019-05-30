شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات في مجملها سلبية في ظلال التوترات التجارية بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية اليوم الخميس مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بقيادة أسهم شركة سامسونج.

ويأتي ذلك وسط تسعير الأسواق للحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مع العديد من البلدان العالمية وبالأخص الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يلقي بظلاله لاحقاً على معدلات النمو العالمية ويثقل على عائدات وأرباح الشركات العالمية في ظلال الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم والتي تبتعد مؤخراً عن التوصل لحلحلة في أي وقت قريب.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء قيام شركة هواوي تكنولوجيز الصينية برفع دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد إدارة الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب، مطالبة من خلالها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية ومنعها من شراء المكونات التكنولوجيا من المنتجين الأمريكيين، وأوضحت الشركة الصينية تعتزم تقديم طلب لاستخدام التدابير والإجراءات القضائية المبسطة خلال النظر في القضية.

وتطرق بيان الشركة الصينية بالأمس لكون قرار الإدارة الأمريكية يعتبرها مذنبة بشكل غير صريح ويفرض عدد كبير من القيود عليها، مع أفادتها بأن هدف القرار يعد واضحاً وهو محاولة طردها من السوق الأمريكي، ما اعتبرته ظلماً لها وهو أمر محظور بموجب الدستور الأمريكي، ويأتي ذلك في أعقاب إعلان مكتب وزارة التجارة الأمريكية مؤخراً عن منح الشركة الصينية ترخيص عام مؤقت لمدة 90 يوم ينقضي في 19 من آب/أغسطس المقبل.

وفي سياق أخر، حذرت بكين واشنطون من عدم تقليل قدرتها على حماية مصالحها وفقاً لمقال في صحيفة الشعب اليومية التي تعد الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي الصينية الحاكم، "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الجانب الصيني على حماية حقوقه ومصالحه التنموية.. لا تقل أننا لم تحذرك!"، وجاء ذلك عقب ساعات من تطرق الصحافة الصينية لكون بكين قد تستخدم المعادن النادرة للأرض للرد على واشنطون.

Advertisements

ونود الإشارة، لكون المعادن النادرة للأرض التي تهيمن الصين على إنتاجها تعد مكوناً هاماً للصناعات والتكنولوجيا بالإضافة للصناعات الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد جاءت تلك الردود من قبل بكين عقب ساعات من أعرب الرئيس الأمريكي ترامب بأنه "ليس مستعداً بعد" لعقد اتفاق تجاري لبلاده مع الصين، وتنويه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكون هواوي تتلقي الأوامر من الصين وأنها تعد أداة في يد الحكومة الصينية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع الجاري لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن واشنطون أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من الولايات المتحدة والصين مؤخراً برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.94% ليخسر 14.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,522.03، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.85% ليخسر هو الأخر 178.46 نقطة ويصل إلى المستوى 20,824.91.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.08% ليخسر 39.71 نقطة ويصل إلى المستوى 3,624.20، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.79% ليخسر هو الأخر 23.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,891.53.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.61% ليخسر 165.62 نقطة ويصل إلى المستوى 27,070.09، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.32% ليربح 6.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,029.71.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.22% ليخسر 22.56 نقطة ويصل إلى المستوى 10,073.90، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.64% ليخسر هو الأخر 41.53 نقطة ويصل إلى المستوى 6,398.50.