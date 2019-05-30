شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت محاط بالإشارات الإيجابية - تحليل صباحي - 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، وأخيراً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 51.45 نقطة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 6000.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6373.40 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6000.00 ومستوى المقاومة 6200.00 .

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