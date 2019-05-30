شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته ، تحت ضغط تراجع أسعار النفط وانخفاض الأسهم العالمية ، وهذا ما توقعناه سابقاً ، وسط استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 8677.73 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.60% بما يعادل -137.02 نقطة ، أمام محاولاته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8677.73 ، ليستهدف مستوى الدعم 8189.98 من جديد استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8189.98 ومستوى المقاومة 8677.73 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 92
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 80
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عدد أسهم الشركات الثابتة 17
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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