شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع تصاريح البناء وتراجع نفقات رأس المال الخاص في استراليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 4.7% مقابل 13.4% في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 24.2% مقابل 25.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 22.4%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص للربع الأول والتي أوضحت تراجعاً 1.7% مقابل ارتفاع 1.3% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص النمو إلى 0.5%، ويأتي ذلك على أعتاب الكشف عن بيانات أخرى لسوق الإسكان من قبل جمعية صناعة الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان/أبريل.