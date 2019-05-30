- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع تصاريح البناء وتراجع نفقات رأس المال الخاص في استراليا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة تصاريح البناء لشهر نيسان/أبريل والتي أوضحت تقلص التراجع إلي 4.7% مقابل 13.4% في آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع 0.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 24.2% مقابل 25.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 22.4%.
وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص للربع الأول والتي أوضحت تراجعاً 1.7% مقابل ارتفاع 1.3% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص النمو إلى 0.5%، ويأتي ذلك على أعتاب الكشف عن بيانات أخرى لسوق الإسكان من قبل جمعية صناعة الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة لشهر نيسان/أبريل.
كانت هذه تفاصيل خبر تقلص تراجع تصاريح البناء وتراجع نفقات رأس المال الخاص في استراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.