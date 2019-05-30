شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 4866 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر منذ منتصف الشهر الحالي، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 4800 نقطة، مما يجعل الأنظار تتجه لمستوى المقاومة التالي عند 5030 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 4800 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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