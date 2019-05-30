شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يقترب من متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 2599 نقطة، وذلك بعدما سجل ارتفاع خلال الجلسة بلغ 2614 نقطة، والذي يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالمؤشر مرة أخرى لاسفل لمستوى الدعم 2510 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 2630نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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