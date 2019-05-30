شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 9931 نقطة، متجاوزا بذلك خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما نتوقع معه ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 10000نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9800 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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