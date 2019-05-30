شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها لكنها تُنهي الجلسة على تراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تركيز المستثمرين على الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بالتزامن مع أداء ضعيف لقطاعي التكنولوجيا والطاقة.



وتعرضت "وول ستريت" لموجة مبيعات مكثفة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" التي أكد فيها على أن واشنطن لا تستعد لإبرام اتفاق تجاري مع الصين.



وعلى صعيد تداولات سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.6% وأغلق عند 58.81 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 56.8 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% إلى 69.45 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 70.1 دولار وأقل سعر عند 68.08 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.8% (ما يعادل 221 نقطة) إلى 25126 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25231 نقطة وأقل مستوى عند 24938 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل ستين نقطة) إلى 7547 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7581 نقطة وأقل مستوى عند 7504 نقاط.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد انخفض بنسبة 0.7% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2783 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2792 نقطة وأقل مستوى عند 2766 نقطة.