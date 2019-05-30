شكرا لقرائتكم 66 في المئة من السيولة المتداولة في البحرين لـ "المصارف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 22:08

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاربعاء) على ارتفاع 0.18 في المئة تعادل 2.56 نقطة، صعودا الى 1430.14 نقطة في مقابل 142.58 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 6.95 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.20 في المئة ما يعادل 1.52 نقطة الى 762.70 مقابل 764.22 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 7.34 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في بورصة البحرين الى 2.61 مليون سهم في مقابل 5.7 مليون اليوم السابق بنسبة 54 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 612 ألف دينار في مقابل 1.2 مليون اليوم السابق بنسبة 49 في المئة، جاءت من خلال 53 صفقة في مقابل 134 صفقة بتراجع 60 في المئة تعادل 81 صفقة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.87 بليون دينار بزيادة 16 مليونا نسبتها 0.18 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 8 شركات، ارتفعت شركتان، وهبطت شركتان، واستقرت 4 شركات عند أسعارها السابقة.

وعاود قطاع المصارف تصدر البورصة لجهة السيولة المتداول بعد ارتفاع قيمة أسهمه المتداولة الى 412 ألف دينار بحريني، شكلت 66 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.57 مليون سهم، نفذت من خلال 27 صفقة.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بقيمة أسهم متداولة 385 ألف دينار، نسبتها 62 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 725 ألف سهم جاءت من خلال 18 صفقة.