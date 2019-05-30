شكرا لقرائتكم تراجع السيولة المتداولة في بورصة قطر 86 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 20 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 22:06

حققت بورصة قطر في تعاملاتها اليوم (الأربعاء) تراجعا في معدلات الأداء، فيما سجلت 52 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركة من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 550 بليون ريال بزيادة 5.4 بليون نستبها 1.01 في المئة.



أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في الاداء، إذ هبطت قيمة الاسهم المتداولة 86 في المئة الى 399 مليون ريال، في مقابل 2.93 بليون ريال وهبطت الكمية المتداولة 78 في المئة الى 25 مليون سهم، في مقابل 112 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 19 في المئة الى 14.104 صفقات في مقابل 17.326 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع 0.36 في المئة من قيمته، تعادل 36 نقطة، وصولا الى 9932 نقطة في مقابل 9896 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع 2019 الى 3.56 في المئة.

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وطاول الهبوط مؤشرات 5 قطاعات، تصدرها مؤشر قطاع الخدمات بتراجع 1.21 في المئة الى 7662 نقاط، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة 0.88 في المئة الى 3146 نقطة، ثم مؤشر الاتصالات الهابط 0.56 في المئة.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.10 في المئة الى 3801 نقطة، تلاه مؤشر التأمين المرتفع 1.99 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر العقارات 0.92 في المئة.

وحقق مؤشر جميع الاسهم رابع أكبر زيادة 0.88 في المئة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي الصاعد 0.88 في المئة.