شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت وتراجع الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 21 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 22:05

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأربعاء) تراجعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وعدد الصفقات، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة 11 في المئة الى 31 مليون دينار في مقابل 35 مليونا لليوم السابق فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 10 في المئة الى 5488 صفقة في مقابل 6080 صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 2.1 في المئة الى 110 ملايين سهم في مقابل 108 ملايين.



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وعلى رغم تراجع الاداء، إلا أن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ارتفعت، تصدرها مؤشر السوق الأول بأكبر زيادة في البورصة 0.84 في المئة تعادل 51 نقطة، صعودا الى 6205 نقاط في مقابل 6154 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة نسبتها 0.26 في المئة تعادل 12 نقطة الى 4747 نقطة في مقابل 4734 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.68 في المئة تعادل 39 نقطة الى 5710 نقاط في مقابل 5671 نقطة نهاية جلسة الثلثاء.

وحل سهم «أجيليتي» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 2.30 في المئة، وصولاً إلى 712 فلسا، من تداول 2.8 مليون سهم، بلغت قيمتها مليوني دينار.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 4.67 في المئة، هبوطا إلى 510 فلوس، من تداول 300 سهم، قيمتها 153 دينار، نُفذت من خلال صفقة واحدة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر سيولة متداولة 6.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.51 في المئة الى 674 فلس من تداول 9.5 مليون سهم.