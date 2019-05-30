شكرا لقرائتكم الحكومة الفنزويلية تقرّ بالكارثة الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 22 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 19:04

كراكاس - أ ف ب - اعترفت الحكومة الفنزويلية بالحالة الكارثية لاقتصاد البلاد، باعلانها أن معدل التضخم وصل عام 2018 إلى 130060 في المئة، وأن اجمالي الناتج المحلي تراجع الى النصف مقارنة بعام 2013. وبعدما امتنع طوال 3 سنوات عن نشر أرقام الاقتصاد الكلي، أشار البنك المركزي إلى أن التضخم بلغ 274.4 في المئة عام 2016، و862.6 في المئةعام 2017 و130060.2 في المئة عام 2018.



وتفيد أرقام البنك المركزي بأن اجمالي الناتج المحلي تراجع 47.6 في المئة بين عامي 2013 و2018. ولكن هذه الأرقام بعيدة عن تقديرات صندوق النقد الدولي الذي يقدر معدل التضخم في فنزويلا بـ1.37 مليون في المئة عام 2018، ويتوقع تضخماً يصل إلى 10 ملايين في المئة نهاية العام الحالي.

وحملت الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد، أكثر من 3 ملايين فنزويلي على الهجرة منذ العام 2015، كما تقول الأمم المتحدة. وفي الفترة الأخيرة، ازداد الوضع تعقيداً جراء التوترات السياسية الناجمة عن الصراع على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو.

ويعزو مادورو، الذي وصل الى الحكم عام 2013 خلفاً للرئيس هوغو شافيز، الانهيار الاقتصادي للبلاد إلى العقوبات المالية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا وعلى شركتها الوطنية للنفط. وازدادت هذه العقوبات منذ قدمت واشنطن دعمها الى خوان غويدو، رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وأعلن نفسه رئيساً بالوكالة في كانون الثاني (يناير) الماضي، واعترف به نحو 50 بلداً، بما فيها الولايات المتحدة.

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لكن مدير شركة "إيكونومتريكا" هنكل غارسيا قال إن "البيانات التي نشرها البنك المركزي الفنزويلي تؤكد أن القسم الأكبر من الضرر الذي لحق بالاقتصاد حصل قبل العقوبات". وقدم البنك المركزي الفنزويلي أيضا معلومات عن صادرات النفط التي تمثل 96 في المئة من عائدات فنزويلا.

وتفيد أرقام البنك المركزي بأن هذه الصادرات تراجعت إلى 29.81 بليون دولار عام 2018، بينما سجلت عام 2013 نحو 85.603 بليون دولار، وعام 2014 نحو 71.732 بليون دولار، عندما انهارت أسعار النفط واندلعت الأزمة العميقة التي ترهق الفنزويليين. وعلى رغم عودة أسعار النفط الى وضعها الطبيعي بدءاً من عام 2016، إلا أن الانخفاض الحاد في الإنتاج الفنزويلي حال دون انتعاش الإيرادات.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن إنتاج النفط بلغ 3.2 مليون برميل يومياً قبل 10 سنين، لينما لم يتجاوز 1.03 مليون برميل فقط في نيسان (أبريل) الماضي. وكان البنك المركزي، الموالي للنظام التشافيزي، توقف قبل 3 سنوات عن اصدار بيانات من دون توضيح الأسباب التي حملته على ذلك. وفي السابق، كان خفض عدد الأرقام التي يكشف عنها.

وتراجع إجمالي الواردات في ثلاث سنوات من 57.183 بليون دولار عام 2013 إلى 14.866 بليون عام 2018، ما يفسر النقص الحاد في السلع الأساسية. ويواجه الفنزويليون نقصاً في الأغذية الأساسية والأدوية وغيرها من المنتجات الصحية، إضافة إلى نقص البنزين الذي يتم استيراد القسم الأكبر منه.