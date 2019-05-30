الاقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه في 4 بنوك مع بداية التعاملات

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مصراوي 

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر سعر بيع العملة الأجنبية في 6 بنوك أخرى عند نفس مستوى تعاملات الأمس.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر قرشا ليصل إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر الدولار في بنك التجاري الدولي قرشين إلى 16.74 جنيه للشراء و16.84 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأجنبية في بنك العربي الأفريقي قرشا، ليسجل 16.78 جنيه للشراء و16.88 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي قرشين ليسجل 16.81 جنيه للشراء، فيما...

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