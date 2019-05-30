شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 30-5-2019 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مالت أسعار العملات فى تعاملات اليوم الخميس 30-5-2019، إلى الانخفاض أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، حيث تراجع سعر كل من الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى، كما تراجع سعر الدينار الكويتى والريال السعودى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.76 جنيه للشراء.

16.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.79 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.79 جنيه للشراء.

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.76 جنيه للشراء.

16.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.79 جنيه للشراء.

Advertisements

16.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.77 جنيه للشراء.

16.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.74 جنيه للشراء.

16.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.67 للشراء، 18.82 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 21.17 جنيه للشراء، و 21.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.46 جنيه للشراء، و 4.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55.14 جنيه للشراء، 55.56 جنيها للبيع.