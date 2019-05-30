"إعمار" تتعاون مع "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة" لتطوير منطقة لاقتصاد...

دبي - الخليج 365 :

خلال حفل أقيم في مركز الصين الوطني للمؤتمرات، وقعت إعمار اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "مدينة مطارات بكين الجديدة القابضة BNA" للتعاون على تطوير مجمع للسياحة والأعمال، يتضمن مرافق لتجارة التجزئة والترفيه والضيافة والمكاتب والمؤتمرات والرياضة والفنون وأنماط الحياة العصرية، ضمن وجهة واحدة في منطقة اقتصاد الطيران بمطار بكين داشينغ الدولي، المزمع أن يكون أكبر مطار في العالم.

وسيتعاون الطرفان بشكل وثيق وفي عدة مجالات لتسريع عمليات مشاركة الموارد ومنح زخم أكبر للخطط الهادفة إلى تطوير منطقة اقتصاد الطيران.

وتعتبر "إعمار"، التي تتخذ من دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، رائدة في مجال التطوير العقاري وأنماط الحياة العصرية الراقية، وتتمتع بحضور قوي في 13 دولة. وتعمل "إعمار" على تطوير المجمعات السكنية والوجهات العصرية المتكاملة في العديد من الأسواق العالمية التي تتمتع بمؤشرات نمو قوية. ولدى المجموعة رصيد من الأراضي يبلغ 1.6 مليار قدم مربعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ومن بين أبرز الوجهات التي طورتها "إعمار" نذكر "وسط مدينة دبي"، الذي يحتضن "برج خليفة" و"دبي مول"، وهما من أشهر المعالم السياحية في العالم، و"مرسى دبي"، أحد أكبر مشاريع الواجهة المائية في الشرق الأوسط، و"خور دبي"، أحدث وجهات الشركة الذي يرسم ملامح جديدة لقطاع التطوير. ولدى "إعمار" الكثير من الأصول المولدة للإيرادات، تشمل 915 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للتأجير، و19 فندق ومنتجع، تحت مظلة وحدات أعمالها المتنوعة، بما في ذلك "إعمار للتطوير" و"إعمار مولز" و"مجموعة إعمار للضيافة" و"إعمار للترفيه".

ونجحت "إعمار" بتطوير العديد من المشاريع البارزة على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وجنوب آسيا، والتي تمثل وجهات مثالية للاستمتاع بأروع أساليب الحياة العصرية. كما تساهم المجموعة بدور جوهري في تعزيز الشراكات بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحرص بشكل متواصل على استكشاف الفرص الواعدة في السوق الصينية، في إطار مبادرة الحزام والطريق.