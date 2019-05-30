شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الداش كوين بالارتفاع التدريجي ليتحرك قرب مستوى 176.65، وطالما أن السعر فوق 159.00، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد ليصل إلى 200.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد