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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر اللايتكوين محاولات جديدة لاختراق مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 128.00، مع التذكير بأهمية الثبات فوق مستوى 107.05 لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 128.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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