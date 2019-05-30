شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الإيثريوم تداولاته الإيجابية بشكل قوي ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 300.00، ونتوقع استمرار الموجة الصاعدة على المدى القصير لتمتد الأهداف الإيجابية نحو مناطق 330.00.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مسوى 258.00 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 258.00 والمقاومة 300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد