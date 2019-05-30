شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر البتكوين عملية اختراق مقاومة العلم الصاعد الموضح بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 9000.00 ثم 9350.00، ليبقى الميل الصاعد مرجحاً بقية اليوم ما لم يتم كسر مستوى 8328.80 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 8500.00 والمقاومة 9100.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد