شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت مقاومة قوية عند 69.62 ليظهر بعض الميل الهابط الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، خصوصاً وأن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية الآن، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون المستوى المذكور لتأكيد استمرار الميل الهابط والتوجه نحو هدفنا السلبي التالي عند 65.92.

من هنا، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يؤكد السعر إغلاق اليوم بالنسبة لمستوى 69.62.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي