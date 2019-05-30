شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر النفط من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 60.00 ويظهر بعض الميل الهابط الآن متأثراً بقوة حاجز المقاومة الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50 إلى جانب سلبية مؤشر ستوكاستيك، مما قد يجبر السعر على تقديم بعض التداولات السلبية قبل استئناف المحاولات الإيجابية من جديد.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي فعالاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 57.33 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.86

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد