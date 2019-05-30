شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 14.40، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 13.93 كمحطة رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات دون 14.73 شرط مهم لتحقيق الهدف المذكور.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.10 والمقاومة 14.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط