شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً جديداً لمستوى 1275.30 ولا يزال فوقه حتى الآن، يرافقه ظهور إشارات تشبّع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1302.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1270.00 والمقاومة 1300.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد