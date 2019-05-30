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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.2636، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تتواجد أهدافها الرئيسية التالية عند 1.2550 ثم 1.2400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2550 والمقاومة 1.2700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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