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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1140، وطالما أن السعر دون 1.1255، فإن سيناريو الاتجاه الهابط سيبقى فعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تجاوز مستوى 1.1100 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1000.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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