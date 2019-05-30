الاقتصاد

ارتفاع المؤشر العام للأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.53% رابحا 44.39 نقطة ليصل إلى مستوى 8458.27 نقطة.

  

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 25.5 مليون سهم بقيمة 755 مليون ريال، وارتفعت أسهم 103 شركة، فيما تراجعت 45 شركة. 

 

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وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.21%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%.

 

 

 

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