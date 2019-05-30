شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحا 7.090 نقطة ليصل إلى مستوى 5717.11 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% رابحاً 14.760 نقطة ليصل إلى مستوى 6217.82 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.930 نقطة ليصل إلى مستوى 4744.60 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 39.6 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار كويتى عبر 2091 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.
وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.60%، تلاه رمال بنسبة 6.03%، ثم أعيان بنسبة 4.30%، فيما تصدر سهم "بيان" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.71% ثم منازل بنسبة 9.64%، ثم تجارة بنسبة 8.98%
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