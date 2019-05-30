الاقتصاد

مصر تستضيف أول مسابقة لإبداع الشركات الناشئة على مستوى أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أول مسابقة لإبداع الشركات الناشئة على مستوى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستقوم بعمل مسابقة على مستوى أفريقيا لإبداع الشركات الناشئة لأول مرة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وأفريقي على تطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية حيث يتم تدريب نحو 3 آلاف شاب سنويًا وتخرج دفعة من البرنامج كل 6 أشهر.

وتابع حسام عثمان لـ"الخليج 365" أن المبادرة تستهدف تأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية متخصصة فى تطوير الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الرقمية حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالإبداع وريادة الأعمال عبر عدة مبادرات منها رواد تكنولوجيا المستقبل ومجتمعات الإبداع فى الجامعات ومبادرة فكرتك شركتك ومجمعات الإبداع فى المناطق التكنولوجية وغيرها من المبادرات التى تستهدف تحويل أفكار الشباب إلى شركات وتوفير فرص عمل بشركات عالمية.

وكانت "إيتيدا" قد تعاونت مع شركات عالمية متخصصة فى ألعاب الموبايل وتصدر شهادات عالمية، وتقدم خبرات خاصة فى التطبيقات ثلاثية الأبعاد واختبارات الألعاب وغيرها بالإضافة إلى شركات وجامعات دولية مثل جامعة هارفارد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف أول مسابقة لإبداع الشركات الناشئة على مستوى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا