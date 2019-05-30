شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى بكام السنة دى.. تعرف على متوسط أسعار كحك العيد هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، يتزايد الطلب على كحك العيد، وفى هذا الإطار ينشر ”الخليج 365” متوسط أسعار الكحك والبسكويت هذا العام، والتى تختلف أسعارها من شركة إلى أخرى. وفيما يلى متوسط أسعار كحك العيد هذا العام: وفيما يلى متوسط أسعار كحك العيد هذا العام: كيلو كحك سادة يتراوح من 95 إلى 110 جنيهات كيلو كحك ملبن من 100 إلى 110 جنيهات كيلو كحك عجمية من 95 إلى 110 جنيهات كيلو كحك عين جمل من 140 إلى 160 جنيهًا كيلو كحك فسدق من 160 إلى 175 جنيهًا Advertisements كيلو غريبة باللوز من 140 إلى 160 جنيهًا كيلو بسكويت سادة يتراوح من 90 إلى 100 جنيه بيتيفور يتراوح من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو بيتيفور بالمكسرات من 140 إلى 160 جنيهًا للكيلو منين سادة من 90 إلى 100 جنيه منين عجوة الكيلو يسجل 95 لـ105 جنيهات يشار إلى أن هذه الأسعار هى متوسطات الأسعار فى السوق، وقد تختلف من شركة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هنشترى بكام السنة دى.. تعرف على متوسط أسعار كحك العيد هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.