شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحكومة توقع اتفاقًا مع سفير اليابان لدعم التعليم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الحكومة المصرية اليوم الخميس اتفاقًا مع السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بمدينة نصر .
وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن اليابان تدعم مصر بشكل كبير لتطوير التعليم فى صورة قروض ومنح خاصة بتأهيل المعلمين وتطوير الأداء ، لافتًا أن اليابان قدمت العام الماضى لمصر قرضًا بقيمة 176 مليون دولار، فى إطار الشراكة بين مصر واليابان فى التعليم .
وأشار إلى أن دعم اليابان يمتد للنواحي الثقافية من خلال تمويل المتحف المصرى الكبير، والنواحي البيئية والثقافية والتنموية من خلال وكالة "جايكا".
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