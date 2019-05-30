"التحلية" تزيد إمداداتها من المياه المحلاة 300 ألف م3 يوميا لجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأكيدا لنجاح خطتها التشغيلية نجحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تحقيق زيادة في الإمداد بلغت 300 ألف م3 يوميا من المياه المحلاة لمدينة جدة، حيث ارتفعت الكميات المنتجة من 1,120,000م3 يوميا في2017، إلى 1,420,000م3 يوميا من المياه المحلاة في 2019.

وأرجعت المؤسسة الزيادة في إمداد المياه المحلاة إلى الخطط والاستعدادات المبكرة لمواكبة زيادة الطلب على المورد المائي، وذلك بتنفيذ عدد من مشروعات الإنتاج والنقل، ومنها توسيع وترقية نظام نقل الشعيبة - جدة قويزه ومحطة تحلية القطاع الخاص، كما أن الشراكة المثمرة مع شركة المياه الوطنية وشركات إنتاج القطاع الخاص وبالتنسيق والتعاون المستمر، أدت إلى تحسين خدمة الإنتاج والإمداد الذي كان نتاجهما أخيرا إغلاق محطة الفيصلية ومحطة تعبئة كيلو 14، ثاني أكبر محطة أشياب بجدة، والاستغناء عن أكثر من 4 آلاف صهريج مياه.

وأكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استمرار الجهود التخطيطية والتنسيقية كافة، لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد من المياه المحلاة، وتحقيق الأمن المائي الذي يعد أحد أبرز أهداف رؤية المملكة 2030.