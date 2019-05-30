23 % زيادة بعدد زوار «ليالي رمضان 2019» في الأسبوع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحفل أعمال معرض «ليالي رمضان 2019» بسلسلة من العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية المميزة، ويعد المعرض من بين المبادرات الأساسية الرامية إلى المحافظة على زخم الأعمال في قطاع التجزئة، وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة يقصدها المتسوقون من جميع أنحاء العالم.

يقام المعرض الذي ينظمه مركز أكسبو الشارقة خلال الفترة من 23 مايو/‏ أيار ويستمر حتى 8 يونيو/‏ حزيران المقبل ضمن فعاليات الدورة ال30 من «مهرجان رمضان الشارقة»، ويقدم برنامجاً حافلاً بالعروض الترويجية والفعاليات والأنشطة التي تمنح السكان والزوار فرصة الاستفادة من عدد كبير من العروض والصفقات على مجموعة واسعة من منتجات أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، فضلاً عن برنامج حافل بالفعاليات الترفيهية التي تضمن المتعة لجميع أفراد العائلة.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز أكسبو الشارقة: تتواصل أمسيات معرض ليالي رمضان 2019 الزاخرة بالفرح والبهجة، والذي تقام فعالياته على أرض مركز أكسبو الشارقة بمساحة هي الأكبر منذ انطلاقه ممتدة على 40 ألف متر مربع، حيث نجح المعرض في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار في أسبوعه الأول محققاً زيادة بنسبة 23% عن الأعوام السابقة، ومن المتوقع أن تنمو أعداد زوار المعرض في أسبوعه الثاني بوتيرة تصاعدية ومتسارعة ليبلغ ذروته في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، ولا سيما مع اقتراب إجازة العيد، وإجازة الصيف، التي تعد فرصة هامة في دفع الحركة الاقتصادية بالإمارة، وتعطي الناس فرصة أكبر للتسوق وقضاء احتياجاتهم، فضلاً عن ذلك فقد حقق المعرض هذا العام زيادة بنسبة 20% في إجمالي عدد العلامات التجارية المشاركة، وهذا ما جعله السوق الليلي الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت سيف محمد المدفع إلى أن المعرض قد شهد إقبالاً فاق التوقعات من الزوار، وهو ما استمر على مدى أسبوعه الأول، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها، باعتبارها إحدى أبرز وجهات التسوق والمرح التي ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية، وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن واحد.

وأضاف أن الحسومات الكبرى التي وصلت نسبتها إلى 75% على تشكيلة واسعة من أهم العلامات التجارية والمنتجات، تجتذب الشريحة الأكبر من زوار المعرض في سعيهم للاستفادة من الأسعار التنافسية التي يطرحها العارضون، والرغبة في الدخول في السحب الكبير على سيارة (BMW) موديل 2019 الذي سيُقام في ختام الحدث.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز أكسبو الشارقة، أن تنظيم «معرض ليالي رمضان» واستمرار مسيرته بهذا الزخم المتنامي، يرجع إلى النجاح الباهر الذي حققه المعرض في دوراته السابقة التي جعلته من أبرز الفعاليات الاقتصادية.