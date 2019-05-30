«دو» و«أبوظبي الإسلامي» يوقعان اتفاقية تعاون في خدمات مركز البيانات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



عززت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تعاونها مع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB). وبموجب الاتفاقية الموقّعة، ستواصل «دو» توفير حلول شبكية متقدمة لمصرف أبوظبي الإسلامي بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية والخدمات الشبكية، إضافة إلى ذلك، ستقدم «دو» حلول اتصال مبتكرة بين الأجهزة والآلات، إلى جانب تقنيات اتصال مدارة بما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز تجربة عملاء المصرف.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حلول المؤسسات: «مع توجه العملاء نحو الاعتماد بشكل أكبر على الخدمات الرقمية الحديثة، تحتاج المؤسسات المالية والبنوك إلى التحرك بشكل سريع لمواكبة التحولات من حولها، وتعزيز الابتكار في الخدمات التي تقدمها للارتقاء بتجارب عملائها الذين باتوا يتطلعون إلى الحصول على خدمات متقدمة مع مستويات أعلى من التخصيص والجودة. ويمثّل تعاوننا الجديد مع مصرف أبوظبي الإسلامي جزءاً من جهودنا المبذولة لتعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، بالاعتماد على أحدث حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونحن ملتزمون بتزويد المصرف الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمحفظة متكاملة من أحدث حلول وتقنيات الاتصال المدارة، بما ينسجم مع متطلباته واحتياجاته».

وقال عادل أحمد الزرعوني مدير عام العقارات والشؤون الإدارية رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية بمصرف أبوظبي الإسلامي: «يساهم تعاوننا مع «دو» في تعزيز البنية التحتية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يتيح لمصرف أبوظبي الإسلامي نشر أفضل الحلول والأدوات التي توفر تجارب رقمية تركز على متطلبات العميل. إضافة إلى ذلك، تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بأن نكون في طليعة المؤسسات المالية التي تتبنى أحدث حلول وتقنيات الاتصال المصممة لتعزيز كفاءتنا التشغيلية».