الذهب يرتفع مع تضرر الشهية للمخاطرة بفعل توترات التجارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب، أمس، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية، لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولار للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولار التي بلغها يوم الاثنين، لكنه تلقى دعماً عند نحو 1275 دولاراً.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1280.80 دولار للأوقية.

وتلقــى أصــول المــلاذ الآمــن طلبـاً في الوقت الذي ينتـاب فيه القلــق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1345.15 دولار للأوقية.

وربحت الفضة 0.3% إلى 14.39 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر/‏ كانون الأول في الجلسة السابقة عند 14.25 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 798.11 دولار للأوقية