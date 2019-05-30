«الامارات» تتوقع 300 ألف مسافر قبل العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي، دبي: ”الخليج 365”

تتأهب كل من مراكز التسوق والمطارات وشركات الطيران استعداداً لفترة العيد التي تترافق مع ذروة السفر مع بدء العطلة بنهاية الأسبوع. ومن المتوقع استمرار ذروة السفر حتى الـ 3 من يونيو / حزيران.

أما من قرر الاستمتاع بأجواء العيد في الإمارات من مقيمين وزوار، فبانتظارهم عروض الترفيه والتسوق في مراكز التسوق ووجهات الترفيه.

وأعلنت مراكز التسوق في دبي وأبوظبي وبقية إمارات الدولة عن فعاليات ونشاطات متنوعة خلال أسبوع عطلة العيد.

تتوقع طيران الإمارات أعداداً قياسية من المسافرين نهاية الأسبوع الجاري قبيل إجازة عيد الفطر المبارك على رحلاتها المغادرة والقادمة إلى مطار دبي الدولي.

ووفقاً لسجل حجوزات طيران الإمارات، فإن حركة المسافرين سوف تصل إلى الذروة يوم غد الجمعة، حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد الركاب المغادرين عبر مطار دبي الدولي 80 ألفاً. وتذكّر الناقلة المسافرين بضرورة الوصول والحضور إلى المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة.

وسوف يستمر الارتفاع حتى ال 3 من يونيو/‏‏ حزيران، إذ تقدر أعداد المسافرين الذين سيستخدمون المبنى ال 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات بما يزيد على 309 آلاف مسافر. وتذكّر طيران الإمارات بضرورة أن يضع الركاب في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار.

وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل 24 ساعة من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل ساعتين من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة. ويتمكن العملاء عبر العالم من عمل إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال 48- 90 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة.

وتتوفر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على كاونترات ضمن مواقف السيارات. كما يمكن للركاب المسافرين عبر المبنى ال 3 اختيار تسليم أمتعتهم على واحد من 46 كاونتراً مخصصاً لركاب الدرجة السياحية، أو الكاونترات المخصصة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال خلال الفترة بين ست ساعات و90 دقيقة من موعد الإقلاع. أما بالنسبة للعائلات، فقد خصصت طيران الإمارات مناطق لإنهاء إجراءات السفر تقع في المنطقة ال 2 ضمن المبنى رقم 3.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

وكشفت وجهات التسوّق في أبوظبي، والتي تشمل ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول في العين، عن إبرام شراكة ترويجية مميزة خلال عيد الفطر مع باقة مختارة من فنادق أبوظبي؛ وذلك لتوفير تجارب تسوّق مذهلة لزوار العاصمة الإماراتية، وتتيح الشراكة عروضاً يحصل فيها الزوار على قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم يمكن إنفاقها في أحد المراكز التجارية الثلاثة خلال عروض التخفيضات الكبرى التي تستمر لمدة 24 ساعة ابتداءً من الساعة 10 صباحاً في 5 يونيو/‏‏حزيران.

ويتعاون ياس مول مع مجموعة من الفنادق الفاخرة في جزيرة ياس وغيرها من فنادق أبوظبي؛ حيث يقدم لضيوف هذه الفنادق عرضاً مميزاً يشمل قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم يمكن إنفاقها في جميع منافذ المركز التجاري عند حجز إقامة خلال عطلة العيد في الفنادق المشاركة، إلى جانب الاستفادة من خدمة حافلة نقل مجانية من فنادق جزيرة ياس إلى ياس مول، كما سيتمكن المتسوقون في ياس مول من استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم عند إنفاقهم ألف درهم أو أكثر خلال فترة التخفيضات الكبرى.

وتتيح الشراكة بين المول في المركز التجاري العالمي وفندق كورت يارد ماريوت في المركز التجاري العالمي لمن يتطلعون للتسوّق في قلب أبوظبي فرصة الاستفادة من عرض حصري للإقامة خلال العيد بأسعارٍ استثنائية تبدأ من 230 درهماً فقط لغرفة ديلوكس، إضافة إلى قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم يمكن إنفاقها في المول في المركز التجاري العالمي. ويحصل ضيوف كورت يارد ماريوت الذين يحجزون لشخصين راشدين على الأكثر مع طفلين لا يتجاوز عمرهما ست سنوات على وجبة الفطور ووجبات الأطفال مجاناً.

ومن جهته، يتعاون الجيمي مول في العين مع فندق ومنتجع راديسون بلو لتقديم عرض إقامة خاص يشمل قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم يمكن إنفاقها في الجيمي مول؛ وذلك خلال عرض التخفيضات الكبرى الذي يستمر لمدة 24 ساعة في جميع منافذ المركز التجاري.

وتشمل فنادق جزيرة ياس المشاركة في العرض «بارك إن راديسون جزيرة ياس» و«كراون بلازا جزيرة ياس» و«سنترو جزيرة ياس» و«روتانا جزيرة ياس» و«راديسون بلو جزيرة ياس» و«ستايبريدج سويتس جزيرة ياس» وفندق «ياس جزيرة ياس» و«منتجع جولف ونادي صحي ويستن أبوظبي» وفندق وسبا القرم الشرقي بإدارة «أنانتارا».

وأعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية التي تنتظر المقيمين والزوار في إطار احتفالات «العيد في دبي» خلال عيد الفطر السعيد، والتي تشمل حفلات موسيقية وفرصاً للفوز بأميال إضافية وغيرها الكثير.

تنطلق احتفالات «العيد في دبي» مع عروض الألعاب النارية الخلابة، والتي يمكن متابعتها في «لامير» في تمام الساعة 9 مساء وفي «السيف» في الساعة 9:30 مساء.

ويستضيف دبي مول «شيبتنا»، شخصية الجد المحبوب المستوحاة من التراث العربي، والذي سيشارك الزوار، القصص والحكايات القديمة خلال ورش عمل خاصة حتى 8 يونيو.

ويقدم ابن بطوطة مول لزواره تجربة فريدة ستأخذهم في رحلة إلى عالم علاء الدين السحري، ويستضيف المركز ثلاثة عروض مجانية ابتداء من تاريخ 6 إلى 8 يونيو، كما ينظم عروضاً ترفيهية يومية في ساحة الهند.

وزوار «دبي فستيفال سيتي مول» على موعد مع حدث مذهل هذا العيد؛ حيث سيشهد المركز تحطيم رقم قياسي مع عرض تخيل، والذي ستصاحبه عروض الألعاب النارية الخلابة، ويقدم المركز هذا العرض مرتين يومياً خلال أول يومين من أيام عيد الفطر.

ويمكن لزوار مراكز التسوق، الاستمتاع بالموسيقى والعروض الترفيهية، التي تقدمها مجموعة من العارضين الترفيهيين المتجولين داخل عدد من المراكز، منها «دبي فستيفال سيتي مول»، «مول الإمارات»، «ديرة سيتي سنتر»، «سيتي سنتر مردف»، «سوق التنين 2»، «ابن بطوطة مول»، «ذا بيتش»، «سيتي ووك»، «السيف»، و«ذا أوتلت فيليدج». يمكن للمقيمين والزوار المشاركة في تحد شاق في 7 يونيو؛ حيث يستضيف ملعب «ذا سيفينز» سباق «دبي ديزارت رود رن» السنوي، ويمكن للمشاركين الاختيار بين الجري لمسافة 3 كم أو 5 كم أو 10 كم.ويعود العرض الكوميدي «بابي شيخ» خلال عيد الفطر ليستضيف عدداً من نجوم الكوميديا الإفريقيين، والذين سيقدمون أجمل العروض الكوميدية في 7 يونيو في فندق «شيراتون كريك» في ديرة.

ويستضيف «دبي فستيفال سيتي مول» سوق رايب خلال فترة عيد الفطر وطوال الصيف إلى 4 أغسطس، ويقدم هذا السوق الفرصة لعشاق التسوق للحصول على صفقات مميزة على بضائع من إنتاج مصممين محليين، والاستمتاع بتناول المأكولات من عربات الطعام. في 7 يونيو، سيقوم الشاعر المشهور، سوناي أكين، بدعوة الجماهير إلى خوض تجربة مميزة من خلال الأدب التركي. وسوف يتم أداء مسرحية بين المظهر والرؤية في أكاديمية GEMS العالمية يتبعها عرض أعمال أورهان فيلي ك أورهان فيلي كانيك وسيمال سوريا.