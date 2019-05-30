270 مليون دولار صافي أصول «الإمارات دبي الوطني ريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



كشفت النتائج المالية ل«الإمارات دبي الوطني ريت»؛ صندوق ائتمان مخصص للاستثمارات العقارية ومتوافق مع الشريعة الإسلامية تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول ، عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس/‏آذار 2019، وعن وصول صافي قيمة أصول شركة الإمارات دبي الوطني ريت إلى 270 مليون دولار، أو ما يعادل 1.08 دولار للسهم الواحد، كما بلغ إجمالي قيمة محفظة العقارات 450 مليون دولار. وسجل إجمالي قروض الشركة حوالي 180 مليون دولار بنسبة 40% من القروض إلى القيمة.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نهائية بقيمة 5.399.754 دولار، أو 0,0215 دولار للسهم الواحد؛ أي ما يعادل 2% من صافي قيمة الأصول و3,81% من سعر السهم، حيث يحدد ذلك تبعاً لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي سيعقد في 24 يونيو 2019. وتعادل هذه التوزيعات المقترحة في الأرباح صافي إيرادات الإيجار الناتجة عن محفظة شركة الإمارات دبي الوطني ريت.

كما تم توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 6.868.836 دولار (0,0270 دولار للسهم الواحد) للمساهمين عن فترة ستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018. وبذلك يرتفع إجمالي الأرباح المستحقة الدفع لحملة الأسهم للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 إلى 12.268.590 دولار؛ أي ما يعادل 4,54% من سعر السهم، و8.65% من صافي توزيع الأرباح.